Чартеры в Анталью впервые запускает из Грозного FUN&SUN

Чартерные рейсы из шести городов России в Анталью добавятся в полетное расписание этим летом. Чартеры запускает FUN&SUN на крыльях AZUR air.

Этим летом чартеров в Турцию станет больше: полетную программу расширяет оператор FUN&SUN, рейсы будет выполнять перевозчик AZUR air.

Попасть в Анталью чартерными рейсами туристы смогут из шести новых городов: Грозный, Краснодар, Астрахань, Ульяновск, Сыктывкар, Сургут, Архангельск.

Ранее туроператор сообщал о чартерных планах из 18 городов России (Москва, Сочи, Минводы, Махачкала, Владикавказ и другие), теперь к ним добавились еще шесть. Таким образом, всего AZUR air будет совершать чартерные рейсы в Анталью из 25 российских городов.

Средний чек за неделю на двоих в отеле уровня "четыре звезды" – 130 тыс рублей. Цена зависит от направления и выбранного отеля. Так, путевка из Грозного обойдется минимум в 109 тыс рублей, из Краснодара – в 79 тыс рублей, пишет АТОР.

Отметим, что летом прошлого года чартерные рейсы AZUR air для FUN&SUN выполнялись на турецкий курорт из 19 городов России.