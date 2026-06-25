Махачкала примет фестиваль Dagfest

Молодежный фестиваль Dagfest примет Махачкала на следующей неделе. Праздник продлится три дня, в программе концерты, мастер-классы, ярмарки.

Ежегодный фестиваль Dagfest в этом году пройдет в Махачкале с 3 по 5 июля, о проведении мероприятия сообщили в министерстве туризма Республики Дагестан.

"Улица Пушкина и парк имени Сулеймана Стальского превратятся в большое городское пространство, где музыка, творчество и отдых объединят жителей и гостей республики. Dagfest — это три дня живой атмосферы, вдохновения и летнего настроения"

– Минтуризма Дагестана

Программа Dagfest включает музыкальные выступления, различные мастер-классы и ярмарку ремесленников, на которой местные мастера представят изделия ручной работы.

Фестиваль смогут посетить все желающие, предусмотрены различные зоны отдыха, в том числе для детей, интерактивные развлечения для все семьи.

"Это отличный повод провести летние дни вместе с семьей и друзьями, открыть для себя культурную жизнь Махачкалы и зарядиться энергией на весь сезон"

– Минтуризма Дагестана

Мероприятие организовано министерством по туризму и народным художественным промыслам РД и каналом РГВК "Дагестан".