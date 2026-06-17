Правительство Дагестана направило свыше 2 млрд рублей пострадавшим от паводков

Власти Дагестана направили государственную финансовую поддержку на сумму более 2 млрд рублей для 56,8 тыс жителей, которые пострадали из-за масштабных весенних паводков.

В Дагестане на данный момент более 56,8 тыс пострадавших получили компенсации на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов заявил об ускорении процесса обработки обращений и отметил снижение за минувшую неделю числа нерассмотренных заявлений с 85 тыс до 59 тыс. При этом штат профильных специалистов расширен до 450 человек, а оценка состояния жилого фонда полностью завершена.

В Минстрое Дагестана рассчитывают завершить сбор заявлений на получение жилищных выплат до 1 августа 2026 года. Сейчас ведомство продолжает принимать документы от граждан для возмещения ущерба за поврежденное или полностью утраченное жилье.

Отметим ранее сообщалось, что по состоянию на 19 июня выплаты из-за последствий наводнения перечислили более 47 тыс жителям республики, а общая сумма компенсаций превышала 1,7 млрд рублей.