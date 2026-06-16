Ввод жилья в Дагестане увеличился на 20% с начала 2026 года

За январь-май 2026 года в Дагестане ввели 750,7 тыс кв м жилья, что более чем на 20% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, а в первом квартале рост составил 13%.

В Дагестане за январь-май 2026 года ввели в эксплуатацию 750,7 тыс кв м жилых помещений, что на 20,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает Дагестанстат.

По итогам первого квартала 2026 года в республике ввели в эксплуатацию 489 тыс кв м жилья, рост к январю-марту 2025 года составил 13%.

В январе 2025 года объём ввода жилых помещений снизился почти вдвое к январю 2024 года, до 165 тыс кв м, а ввод жилья, построенного частными застройщиками, сократился на 76,5%.

В целом на Северном Кавказе темпы жилищного строительства за первый квартал 2026 года увеличились почти на 30%.