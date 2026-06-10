Автомобильный мост частично обрушился из-за осадков в Дагестане

Сильные осадки в Дагестане привели к обрушению опоры автомобильного моста. По факту произошедшего назначена прокурорская проверка.

В Табасаранском районе Дагестана из-за сильных дождей обрушились опоры автомобильного моста через реку Рубас. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

"Предварительно, 16 июня, примерно в 18:00 мск, в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45 км автодороги, ведущей к селу Новое Лидже Табасаранского района"

– пресс-служба

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, которую проведет надзорное ведомство. Кроме того, планируется дать оценку соблюдению требований законодательства об автодорогах и безопасности дорожного движения.

"На контроле надзорного ведомства находятся вопросы обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами, а также ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ"

– прокуратура РД

В свою очередь, в "Дагестанавтодоре" поведали, что осадки спровоцировали критическое поднятие уровня воды в реке Рубас, что привело к размыву фундамента и обрушению левобережной опоры и пролетного строения моста.