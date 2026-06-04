На выплаты пострадавшим от паводка в Дагестане выделили 1,5 млрд рублей

Масштабное наводнение произошло в Дагестане минувшей весной. В результате разгула стихии погибли шесть человек, более 6,2 тыс пострадали.

В Дагестане получили компенсационные выплаты на сумму 1,5 млрд рублей почти 40 тыс человек, которые пострадали в результате подтоплений. Об этом информирует 10 июня Минтруда республики.

"Учреждения социальной защиты Минтруда Дагестана назначили выплаты пострадавшим от паводка на сумму 1,5 млрд рублей. По состоянию на сегодняшний день выплаты назначены 39 721 заявителю. Выплаты производятся незамедлительно - сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации ЧС"

– пресс-служба министерства

Как отмечается, единовременную выплату получат 28 903 жителя, 10 811 гражданам предоставят средства на возмещение утраченного имущества, семи членам семей назначены выплаты в связи с гибелью человека в результате ЧС.

Напомним, проливные дожди обрушились на Дагестан в конце марта и начале февраля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем местные власти ввели режим ЧС в ряде районов и населенных пунктов республики. Позже был введен режим ЧС федерального уровня.

Согласно последней информации, подтопленными оказались около 9,8 тыс домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, еще 6,2 тыс пострадали.