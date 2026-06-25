Вестник Кавказа

На ЧМ определились 9 пар 1/16 финала

На ЧМ определились 9 пар 1/16 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках ЧМ-2026 стало известно, какие 28 команд прошли в плей-офф. Определены девять пар 1/16 финала турнира.

На чемпионате мира по футболу определились 28 команд, которые гарантировано примут участие в 1/16 финала ЧМ. Предварительно утверждены 9 пар.

В плей-офф попали сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Австралии, Парагвая, Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Нидерландов, Японии, Швеции, Бельгии, Египта, Испании, Кабо-Верде, Франции, Норвегии, Сенегала, Аргентины, Колумбии, Португалии, Англии, Ганы.

Известны 9 из 16 пар первого раунда плей-офф: Германия - Парагвай, Франция - Швеция, ЮАР - Канада, Нидерланды - Марокко, США - Босния и Герцеговина, Бразилия - Япония, Кот-д'Ивуар - Норвегия, Аргентина - Кабо-Верде, Австралия - Египет.

Сегодняшняя встреча сборных Египта и Ирана завершилась вничью, в плей-офф вышел Египет. Сборная Бельгии в матче с Новой Зеландией разгромила соперников (5:1) и с первого места в группе вышла в 1/16 плей-офф турнира.

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