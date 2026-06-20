Бочоришвили: интеграция в ЕС – стратегический выбор Грузии

Тбилиси нацелен на евроинтеграцию, курс Грузии во внешней политике остается неизменным, заявила глава МИД страны.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подтвердила приверженность Тбилиси курсу на европейскую интеграцию.

На полях Дубровникского форума в Хорватии Бочоришвили отметила, что в этом году дискуссии в рамках форума посвящены многовекторной дипломатии – тема, имеющая для Грузии особое значение, с учетом как географии, так и геополитики.

Министр отметила, что грузинское руководство расширяет партнерские связи с различными странами, стремясь эффективнее использовать имеющиеся возможности в сфере региональной связности и транзита. При этом данная политика не меняет стратегический курс государства.

"Стратегический выбор Грузии - интеграция в Европейский Союз, и это важное направление для нас"

– Мака Бочоришвили