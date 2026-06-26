Спасатели МЧС Турции прилетели в Каракас

Турция стала первым ближневосточным государством, приславшим в Венесуэлу экспертов по спасению выживших из-под завалов рухнувших зданий. Также в Каракас прибыла турецкая гуманитарная помощь.

Спецборт с гуманитарной помощью и специалистами МЧС Турции по ликвидации последствий землетрясений прибыл в столицу Венесуэлы, пишет Анатолийское агентство новостей.

Уточняется, что Анкара направила на помощь венесуэльским спасателям для разбора завалов и извлечения выживших из-под руин рухнувших зданий 45 специалистов МЧС, 20 военных, два спасательных спецсредства и четырех поисковых собак.

Турция стала первой страной Ближнего Востока, пришедшей на помощь Венесуэле, в среду вечером ставшей жертвой мощного землетрясения с максимальной магнитудой 7,5. В настоящее время в пострадавших венесуэльских городах работают спасатели из США, Мексики и Германии.

На данный момент известно о гибели 1,4 тыс граждан Венесуэлы.