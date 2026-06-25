Турция отправила в Венесуэлу спасателей и поисковиков

Из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в Венесуэлу вылетели военно-транспортные самолеты со спасателями и гуманитарными работниками, которые будут заниматься поиском оставшихся под завалами людей.

Турция чуть в 11:15 по местному времени из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле отправила в Венесуэлу, пострадавшую от сокрушительных землетрясений, два самолета с турецкими спасателями и гуманитарными работниками, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Предварительно AFAD согласовало отправку специалистов с министерством национальной обороны, министерством здравоохранения и Главным управлением по делам безопасности при Администрации президента, после чего было принято решение направить в Венесуэлу два военно-транспортных самолета, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В Венесуэле от Турции будут работать поисково-спасательная группа AFAD - 38 специалистов из Стамбула, Измира и Денизли, группа из 5 человек от Национальной медицинской спасательной группы министерства здравоохранения, группа гуманитарной помощи из 2 человек от Турецкого Общества Красного Полумесяца, 2 поисковых собаки и 3 специально оборудованных поисково-спасательных автомобиля.

Также в пострадавшую от землетрясений страну вылетела команда численностью 22 человека из Бригады гуманитарной помощи вместе со своим оборудованием.

AFAD в координации с министерством иностранных дел и посольством Турции в Венесуэле продолжает следить за развитием ситуации, говорится в сообщении Управления.