Вестник Кавказа

Росатом готов помочь Ирану разобраться с высокообогащенным ураном

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия, по словам главы Росатома Алексея Лихачева, может оказать Ирану помощь в решении вопросов, связанных с ураном, обогащенным до высокого уровня.

Москва может присоединиться к технологическому решению вопросов, связанных с высокообогащенным ураном, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он напомнил, что американо-иранское соглашение послужило толчком к серии переговоров по ядерной программе Ирана.

По словам главы Росатома, российская сторона приветствует переговоры на эту тему в целом, а также высоко оценивает особую роль, которую МАГАТЭ будет играть в решении ядерной проблемы Ирана.

"И до сих пор подтверждаем свою готовность решить любую технологическую задачу связанную с высокообогащенным ураном - будь это понижение его активности, будь его изъятие и возмещение натуральных или денежных затрат или какое-то системное решение в рамках нескольких стран, в зависимости от результатов переговоров"

– Алексей Лихачев

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