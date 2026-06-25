Росатом готов помочь Ирану разобраться с высокообогащенным ураном

Москва может присоединиться к технологическому решению вопросов, связанных с высокообогащенным ураном, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.
Он напомнил, что американо-иранское соглашение послужило толчком к серии переговоров по ядерной программе Ирана.
По словам главы Росатома, российская сторона приветствует переговоры на эту тему в целом, а также высоко оценивает особую роль, которую МАГАТЭ будет играть в решении ядерной проблемы Ирана.
"И до сих пор подтверждаем свою готовность решить любую технологическую задачу связанную с высокообогащенным ураном - будь это понижение его активности, будь его изъятие и возмещение натуральных или денежных затрат или какое-то системное решение в рамках нескольких стран, в зависимости от результатов переговоров"
– Алексей Лихачев