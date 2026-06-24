Гросси: инспекции на объекты в Иране начнутся в ближайшее время

В ближайшее время инспекторы МАГАТЭ могут вернуться к инспекциям на иранские ядерные объекты. Первое, что нужно сделать, проверить Фордо и удостовериться, что пломбы, установленные инспекторами, не сорваны, а запасы урана на месте, поделился Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает, что возобновить инспекции ядерных объектов на территории Ирана можно будет в ближайшее время, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Бесспорным является одно: существует меморандум о взаимопонимании. И там прямо указано, что ядерная часть меморандума будет находиться под надзором. Надзор осуществляет МАГАТЭ"

– Рафаэль Гросси

Он пояснил, что других способов надзора, кроме как инспекции, нет. Они могут вскоре начаться.

"Для осуществления надзора необходимо проводить инспекции - другого пути нет. Техническая работа уже начата, и мы рассчитываем приступить к инспекциям в ближайшее время"

– Рафаэль Гросси

Он допустил, что иранский обогащенный уран находится в том же месте, где и год назад – в основном на объекте Фордо.

"Широко распространено представление о том, что они находятся там же, где и в июне 2025 года. Большая часть - на объекте Фордо, а также частично в Натанзе. Таково наше представление"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ отметил, что чтобы подтвердить эту идею, нужно получить доступ на объекты в Исламской Республике, где в прошлом июне инспекторы агентства все "измерили, взвесили и опломбировали".

"Поэтому до начала любых действий нам необходимо вернуться и проверить, целы ли наши пломбы, не отсутствует ли какая-либо часть материала. Это первоочередная задача"

– Рафаэль Гросси

В прошлом году 22 июня три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан, – подверглись бомбардировке США в рамках операции "Полуночный молот".