Рафаэль Физиев выиграл UFC Fight Night Baku

Трое из четверых азербайджанских бойцов, включая Рафаэля Физиева, победили сегодня на прошедшем в Азербайджане турнире UFC Fight Night Baku. Двое из трех участвовавших в турнире россияне также вышли победителями.

Ключевой поединок турнира смешанных единоборств UFC Fight Night Baku, состоявшегося сегодня в столице Азербайджана на национальной гимнастической арене, завершился победой азербайджанского бойца: Рафаэль Физиев в легком весе одолел мексиканского спортсмена Мануэля Торреса.

Физиев победил досрочно, уже во втором раунде, отправив Торреса в нокдаун – судья принял решение прекратить схватку, поскольку в партере мексиканский боец потерял возможность защищаться от ударов.

Таким образом, Рафаэль Физиев записал на свой счет восьмую победу в UFC.

Сегодня в UFC Fight Night Baku выступили еще трое азербайджанских бойцов, и двое из них победили. Турнир начался с поединка в полусреднем весе между Тахиром Абдуллаевым и бразильским спортсменом Джеферсоном Насцименто, и завершился досрочно в третьем раунде победой Абдуллаева. Фарман Гасанов в полусреднем весе выстоял три раунда против американского спортсмена Эрика Нолана и был признан победителем единогласным решением судей.

Назим Садыхов в легком весе был нокаутирован бразильцем Матеусом Камило в первом раунде.

Второй по значимости поединок сегодняшнего турнира – встреча россиянина Шарабутдина Магомедова с бразильцем Мишелем Перейрой в среднем весе. По решению судей, победа присуждена российскому бойцу. Другой представитель России Икрам Алискеров в среднем весе победил бразильца Бруно Феррейру также решением судей.

Третий российский боец Андрей Пуляев в среднем весе проиграл узбекскому бойцу Нурсултону Рузибоеву, позволив тому провести удушающий прием.