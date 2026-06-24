В Баку проходит турнир промоушена UFC

Баку принимает сегодня вечером турнир UFC Fight Night Baku. Главный бой – встреча между Рафаэлем Физиевым и мексиканским спортсменом Мануэлем Торресом.

Самый престижный промоушен смешанный единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) проводит сегодня турнир в столице Азербайджана, получивший название UFC Fight Night Baku. Клетка-октагон для боев установлена на Национальной арене гимнастики.

Особенность этого турнира – в 4 схватках из 13 участвуют спортсмены с азербайджанским гражданством.

Разогревать зрителей перед главной встречей турнира будут бои в легком весе между Назимом Садыховым и Матеусом Камило (Бразилия), в полусреднем весе между Фарманом Гасановым и Эриком Ноланом (США), Тахиром Абдуллаевым и Джефферсоном Насименту (Бразилия).

Гвоздем программы станет бой в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и Мануэлем Торресом (Мексика).

С российской стороны в турнире выступят Андрей Пуляев (соперник - Нурсултон Рузибоев из Узбекистана, Икрам Алискеров (соперник - Бруно Феррейра из Бразилии) и Шарабутдин Магомедов (соперник - Мишель Перейра из Бразилии), все трое в среднем весе.