Вестник Кавказа

Грузия, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан могут принять турнир UFC в 2027 году

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители UFC начали переговоры о проведении турнира со спортивными функционерами из Грузии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Мероприятия запланированы на 2027 год.

Крупнейший в мире бойцовский промоушн UFC планирует расширить географию. Бойцовский турнир под эгидой UFC может пройти в следующем году в Грузии, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. 

"Делегация из Узбекистана встретилась с руководством UFC. Обсуждается турнир организации, а также Zuffa Boxing в стране"

– источник

По информации источника, связанного со спортом, организация также начала переговоры о турнире в Казахстане, Кыргызстане и Грузии, передает ТАСС. 

На постсоветском пространстве мероприятия UFC ранее принимали Россия и Азербайджан.

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