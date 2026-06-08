Вестник Кавказа

Махачев поздравил Гэтжи с победой турнире в Белом доме

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ислам Махачев поздравил Джастина Гэтжи с победой над Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме. Для испанца с грузинскими корнями поражение стало первым в карьере.

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который является лучшим бойцом UFC вне зависимости от категории, направил поздравления американцу Джастину Гэтжи, который в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Белом доме одолел в легком весе испанца с грузинскими корнями Илию Топурию. 

"Кто возвышает себя, тот будет унижен! В этой игре есть уровни! Поздравляю, Джастин, ты заслуживаешь этот пояс больше всех"

– Ислам Махачев

Первая часть сообщения Махачева, вероятно, адресована Топурии, который до поединка написал в своих социальных сетях "18-0", как бы заранее добавив к списку из 17 побед еще одну, однако прогноз испанца не сбылся – Гэтжи взял верх техническим нокаутом. Для Топурии поражение стало первым в карьере. 

Отметим, что турнир UFC в Белом доме, состоявшийся 14 июня, был приурочен к 250-летию независимости США. Турнир стал первым спортивным мероприятием в истории, который прошел на территории резиденции президента США.

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