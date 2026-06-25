Вестник Кавказа

Армения не покинет СНГ – Сергей Лебедев

Армения не покинет СНГ – Сергей Лебедев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван не планирует покидать СНГ, заявил генсек организации Сергей Лебедев. Он также выразил уверенность, что ситуация в республике нормализуется.

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Армения не покинет организацию. По словам Лебедева, вопрос выхода страны "вообще не обсуждается"

"Что касается выхода из СНГ, то этот вопрос вообще не обсуждается. Армения останется в составе организации"

– Сергей Лебедев 

Лебедев также подчеркнул, что глава правительства Армении Никол Пашинян не планирует выводить страну из ЕАЭС. Генсек СНГ отметил, что в Армении есть все условия для стабилизации ситуации после выборов. 

Ереван продолжает работу в структурах организации. В частности, представитель Армении Размик Хумарян присутствовал на Экономическом совете СНГ в Москве.

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