Кобахидзе: вступление в ЕС не гарантирует экономического роста

Нахождение в составе Евросоюза само по себе не дает экономического роста, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, если посмотреть данные статистики, то станет очевидно, что номинальная экономика стран, вступивших в ЕС в 2003 году, за это время увеличилась самое большее в семь раз, а вот экономика Грузии выросла примерно в 20 раз.
"Нет никакой прямой корреляции между вступлением в ЕС и экономическим ростом"
– Ираклий Кобахидзе
Глава правительства Грузии подчеркнул, что грузинская экономика демонстрировала более быстрые темпы роста, чем многие другие страны, такие как балтийские страны, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и т.д.
Он отметил, что членство в Евросоюзе имеет и политические плюсы, однако соблюдать баланс интересов все же необходимо.