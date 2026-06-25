Кобахидзе: вступление в ЕС не гарантирует экономического роста

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал распространенное мнение о том, что присоединение той или иной страны к Евросоюзу автоматически выливается в экономический рост.

Нахождение в составе Евросоюза само по себе не дает экономического роста, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, если посмотреть данные статистики, то станет очевидно, что номинальная экономика стран, вступивших в ЕС в 2003 году, за это время увеличилась самое большее в семь раз, а вот экономика Грузии выросла примерно в 20 раз.

"Нет никакой прямой корреляции между вступлением в ЕС и экономическим ростом"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии подчеркнул, что грузинская экономика демонстрировала более быстрые темпы роста, чем многие другие страны, такие как балтийские страны, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и т.д.

Он отметил, что членство в Евросоюзе имеет и политические плюсы, однако соблюдать баланс интересов все же необходимо.