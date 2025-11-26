Стрельба произошла возле мечети в Сараване

Иранские СМИ сообщают о стрельбе около городской мечети Саравана. В результате ЧП никто не пострадал.
На юго-востоке Ирана произошла стрельба возле мечети. Об этом сообщают 26 июня иранские средства массовой информации.
По данным агентства Tasnim, инцидент случился в городе Сараван, который находится провинции Систан и Белуджистан
"Вблизи главной мечети города Сараван произошла беспорядочная стрельба, после чего террористы в панике скрылись с места происшествия"
– Tasnim
В результате инцидента ни один человек не пострадал.
Уточняется, что стрельба произошла в месте проведения мероприятий по случаю Ашуры.