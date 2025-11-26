Вестник Кавказа

Стрельба произошла возле мечети в Сараване

Мемориальная мечеть на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают о стрельбе около городской мечети Саравана. В результате ЧП никто не пострадал.

На юго-востоке Ирана произошла стрельба возле мечети. Об этом сообщают 26 июня иранские средства массовой информации.

По данным агентства Tasnim, инцидент случился в городе Сараван, который находится провинции Систан и Белуджистан

"Вблизи главной мечети города Сараван произошла беспорядочная стрельба, после чего террористы в панике скрылись с места происшествия"

– Tasnim

В результате инцидента ни один человек не пострадал.

Уточняется, что стрельба произошла в месте проведения мероприятий по случаю Ашуры.

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