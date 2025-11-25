Вестник Кавказа

Стрельба произошла у Белого дома

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне сообщили о стрельбе недалеко от Белого дома, в результате которой пострадали двое военнослужащих нацгвардии США.

Двое военных национальной гвардии Соединенных Штатов получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщила на своей официальной странице министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Стрельба произошла в сквере неподалеку от Белого дома, согласно сообщению телекомпании NBC. 

Сообщается, что президент Дональд Трамп, во данный момент находящийся в штате Флорида, в своем поместье, был проинформирован о произошедшем.

Подробности случившегося уточняются.

Позже власти сообщили, что оба раненых скончались.

