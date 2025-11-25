Стрельба произошла у Белого дома

В Вашингтоне сообщили о стрельбе недалеко от Белого дома, в результате которой пострадали двое военнослужащих нацгвардии США.
Двое военных национальной гвардии Соединенных Штатов получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщила на своей официальной странице министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Стрельба произошла в сквере неподалеку от Белого дома, согласно сообщению телекомпании NBC.
Сообщается, что президент Дональд Трамп, во данный момент находящийся в штате Флорида, в своем поместье, был проинформирован о произошедшем.
Подробности случившегося уточняются.
Позже власти сообщили, что оба раненых скончались.