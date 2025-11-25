Вестник Кавказа

Все уголовные дела против Трампа закрыты

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Прокуратура штата Джорджия объявила о закрытии дела против нынешнего американского президента от 2020 года. Теперь все уголовные дела против Дональда Трампа официально закрыты.

Суд округа Фултон в штате Джорджия утвердил ходатайство прокуратуры о снятии с президента США Дональда Трампа обвинения о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, говорится в тексте ходатайства от имени окружного прокурора Питера Скандалакиса.

С Трампа были сняты обвинения в подлоге, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги и в нарушении закона о преступных организациях.

Таким образом, в отношении нынешнего американского президента были закрыты все 4 уголовных дела, которые были заведены в период президентства Джо Байдена.

Напомним, Трампа обвиняли в ненадлежащем хранении секретных документов, попытке сохранить власть путем незаконных действий и в осуществлении финансовых махинаций.

 

 

 

 

