Трамп: мирный план по Украине сократился до 22 пунктов

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Многие пункты плана урегулирования на Украине уже согласованы. Изначально в плане было 28 пунктов, теперь их насчитывается 22, поделился Трамп.

Американский план украинского урегулирования был сокращен на несколько пунктов, об этом рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов"

– Дональд Трамп

Так американский лидер ответил на вопрос о возможных уступках российской стороны для урегулирования ситуации.

Также он добавил, что первоначальный план, предложенный им, это скорее "концепция", идет процесс согласований.

"Многие из них (пунктов - ред.) согласованы, согласованы в очень благоприятной манере"

– Дональд Трамп

По данным Washington Post, американский план был сокращен до 19 пунктов,  этом издание писало в понедельник.

