Трамп направил Уиткоффа в Москву

Лидер США Дональд Трамп направил спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для проведения переговоров по украинской нормализации. В то же время министр обороны Дэн Дрисколл посетит Киев.
"В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр обороны Дэн Дрисколл встретится с украинцами"
– Дональд Трамп
Как отметил Трамп, в план, который состоял из 28 пунктов, были внесены корректировки после консультаций со сторонами. По словам лидера США, осталось согласовать только несколько пунктов.
Ранее Трамп заявил о прогрессе в деле нормализации и близости соглашения между Москвой и Киевом.