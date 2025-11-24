Трамп направил Уиткоффа в Москву

Президент США Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу посетить Москву для проведения переговоров с российской стороной по вопросам украинской нормализации.

Лидер США Дональд Трамп направил спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для проведения переговоров по украинской нормализации. В то же время министр обороны Дэн Дрисколл посетит Киев.

"В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр обороны Дэн Дрисколл встретится с украинцами"

– Дональд Трамп

Как отметил Трамп, в план, который состоял из 28 пунктов, были внесены корректировки после консультаций со сторонами. По словам лидера США, осталось согласовать только несколько пунктов.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в деле нормализации и близости соглашения между Москвой и Киевом.