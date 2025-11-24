Трамп заявил о прогрессе в деле украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп рассказал о продвижении в деле украинского урегулирования. По словам лидера США, стороны близки к заключению сделки.
Лидер США Дональд Трамп сообщил, что мирное урегулирование по украинскому конфликту продвигается, достигнут прогресс по этому вопросу.
"Я думал, что это будет проще, но мы добиваемся прогресса (по урегулированию - ред.)"
– Дональд Трамп
По словам президента Соединенных Штатов, Вашингтон продолжает прилагать усилия для завершения украинского кризиса. Как отметил Трамп, сделка уже близка.
"Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем"
– Дональд Трамп