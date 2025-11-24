Вестник Кавказа

Трамп заявил о прогрессе в деле украинского урегулирования

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп рассказал о продвижении в деле украинского урегулирования. По словам лидера США, стороны близки к заключению сделки.

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что мирное урегулирование по украинскому конфликту продвигается, достигнут прогресс по этому вопросу.  

"Я думал, что это будет проще, но мы добиваемся прогресса (по урегулированию - ред.)"

– Дональд Трамп 

По словам президента Соединенных Штатов, Вашингтон продолжает прилагать усилия для завершения украинского кризиса. Как отметил Трамп, сделка уже близка. 

"Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем"

– Дональд Трамп

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.