Сохранил ли план Трампа дух Анкориджа после Женевы?

В прошедшие выходные США, ЕС и Украина модифицировали план Трампа по украинскому урегулированию, базировавшийся на результатах российско-турецких переговоров высшего уровня 15 августа в Анкоридже.

На минувшей неделе вести о новом плане Дональда Трампа по украинскому урегулированию всколыхнули мировую общественность. 28-пунктный план в итоге оказался не фейком, а вполне рабочим документом. Трамп предложил свое видение украинского урегулирования, включая признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом, невступление Украины в НАТО, гарантии безопасности для Киева, пакт о ненападении между ЕС/Украиной и Россией, сокращение численности ВСУ до 600 тыс человек и снятие санкций с Москвы.

Украинцы и европейцы поначалу расстроились из-за того, что Дональд Трамп разработал план без них. Появилась неофициальная информация, что переговоры велись исключительно между спецпредставителем Белого дома Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Кремль опроверг факт участия в разработке инициативы, но президент РФ Владимир Путин сказал, что предложения американского лидера могут стать отправной точкой для мирных переговоров.

Европейские лидеры, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, дали понять, что без Киева и Брюсселя никакой мирный план не может быть утвержден. Хотя Зеленский уже начал готовить общественность к уступкам, заявив о том, что Украина потеряет либо суверенитет, либо партнера (имея ввиду США). Трамп пригрозил, что к 27 ноября, Дню благодарения, Зеленский обязан принять его предложение, напомнив, что у Киева "нет карт".

23 ноября ЕС и Украина смогли смягчить позицию Вашингтона. В этот день в Женеве европейские представители и украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком встретились с Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. Европу представляли советники по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Зауттер.

В результате переговоров изначальный план Трампа из 28 пунктов был видоизменен. "По словам западного чиновника, знакомого с ходом переговоров, официальные лица Украины и США обсуждали изменения в плане из 28 пунктов еще до встречи в Женеве. Он утверждает, что нынешняя версия плана отличается от изначальной версии, опубликованной в четверг украинским депутатом", - передает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как именно выглядит новый план, неизвестно. Британские медиа неофициально публиковали европейские предложения. В них, в отличие от инициативы Трампа, допускается вступление Украины в НАТО и размещение натовских войск на Украине, а статус новых российских территорий должен обсуждаться после установления режима прекращения огня. Европейский подход явно не устраивает Россию, но в какой степени он интегрирован в американский, тоже неясно.

В заявлении Белого дома отмечается, что новая версия плана включает "усиленные гарантии безопасности". Украинская делегация считает, что она "отражает национальные интересы" Киева. Рубио сказал журналистам, что некоторые вопросы, включая роль НАТО, еще можно проработать, но стороны смогли "сузить круг нерешенных проблем". Рубио надеется на достижение соглашения с Украиной к 27 ноября, но процесс может занять и больше времени.

Следующим этапом мирного процесса Трампа по Украине должен стать визит Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе. Трамп и Зеленский, по данным источников Reuters, должны обсудить "наиболее чувствительные" части мирного плана, в частности, территориальные вопросы.

Москва пока заняла выжидательную позицию. Ведь если допустить, что США согласовывали с Россией изначальный план, то после встречи в Женеве могут появиться такие коррективы, которые Москву не устраивают. Против подобных опасных модификаций предостерег сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией", — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Беларуси.