Попытка номер Х: Трамп снова ищет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз удивил всех, выдвинув принципиально новую инициативу по украинскому урегулированию.

Еще в начале ноября казалось, что посредничество Дональда Трампа по Украине выдохлось. Санкции США становятся все более грозными, и "Лукойл" уже в полной мере ощущает на себе их эффект. Организовать встречу с Владимиром Путиным в Будапеште так и не удалось из-за различий в подходах Москвы и Вашингтона к решению конфликта на Украине. После отмены венгерского саммита президентов мало кто всерьез допускал новую попытку США решить украинскую проблему.

США предложили новый путь к миру

Но все это оказалось ширмой. Пока Трамп выступал с угрожающими заявлениями, его спецпосланник Стивен Уиткофф на протяжении месяца разрабатывал новый мирный план. Кстати, именно он один из авторов ближневосточного урегулирования между ХАМАС и Израилем. Как писали американские СМИ, Трамп вдохновился на план по Украине именно на волне своего успеха на Ближнем Востоке.

Уиткофф - пожалуй, самый адекватный сотрудник в Администрации Трампа. Хотя российские либералы и украинские эксперты обвиняют его в том, что он ничего не понимает в Восточной Европе и ведет себя не как дипломат, а как бизнесмен, подобно Трампу, но на деле Уиткофф потратил немало сил на то, чтобы вникнуть в позиции Москвы и Киева и найти подходящий компромисс. Как известно, перед встречей Путина и Трампа в Анкоридже согласовывать саммит в Кремль приезжал именно Уиткофф.

Спецпосланник Трампа играл главенствующую роль при разработке мирного плана, но, как отмечает Axios, план двусторонний - российско-американский. В Кремле пока не комментируют эту информацию и отрицают совместную работу, но в интервью спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева этому же изданию Axios он заявил следующее: "Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

В самом появлении концепции решения украинского конфликта ничего удивительного нет. Ведь Трамп еще до победы на президентских выборах обещал остановить боевые действия. Он начал этим заниматься с первых дней нового президентского срока. Были встречи МИДов России и США в Эр-Рияде, диалог Трампа с Зеленским в Белом доме, потом переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле, саммит в Анкоридже и саммит с лидерами стран Европы - все это звенья одной цепи под названием мирный процесс Трампа по Украине.

Зачем США срочный мир на Украине?

Более актуален вопрос - почему именно сейчас Трамп вышел с 28-пунктным планом? Здесь может быть сразу несколько причин. Самое простое - Трамп пытался договориться по-разному, учился на прошлых неудачах и нашел "золотую середину". То есть текущая инициатива - не просто очередная, но более выверенная попытка.

Во-вторых, ситуация на фронте для ВСУ становится все более сложной, и дело идет к краху, нужно спасать остатки украинской армии. Трамп понял Путина: чем позже будет договор, тем хуже окажутся условия для Зеленского.

В-третьих, мирный процесс ускоряют внутриполитические вопросы в США и на Украине. В скандале вокруг файлов Эпштейна появляются все более раздражающие Трампа подробности. До выборов в Конгресс осталось меньше года, и Трампу нужно переключать повестку на внешнюю политику - поэтому, кстати, идет разговор об операции в Венесуэле. Кроме того, президент США должен доказать, что он не лгал, когда говорил, что может остановить украинский конфликт.

Что касается Зеленского, то здесь все еще более очевидно. Дело Миндича раскручивается, Ермаку и Умерову грозит судебное преследование, и рейтинг самого Зеленского рекордно низкий. На фоне завершения боев за Покровск положение Зеленского становится еще более трудным. Он сам признался, когда анонсировал визит в Турцию, что хочет активизировать переговоры с Россией и "всеми силами приближать окончание конфликта".

Четвертым объяснением тайминга идеи Трампа может быть годовщина инаугурации президента. Дональду Трампу важно представить позитивные итоги первого года второй каденции. Иначе аргументы "этого не произошло, если бы я был президентом" и "во всем виноват Байден" могут перестать работать.

Что предлагают США?

Прежде чем говорить о перспективах плана, давайте посмотрим, что в нем предлагает сделать для прекращения украинского конфликта. Итак:

Украина отказывается от идеи создать ядерное оружие и вступить в НАТО, но может вступить в ЕС;

НАТО не размещает войска на Украине;

Крым, Донецкая и Луганская области де-факто признаются российскими, Украина выводит войска из ДНР;

В Херсоне и Запорожье граница фиксируется на линии соприкосновения войск;

На тех территориях ДНР, откуда будут выведены украинские войска, создается демилитаризованная зона;

С России снимаются все санкции, ее возвращают в Большую восьмерку;

Россия и Украина юридически обязуются не нападать друг на друга;

НАТО берет на себя обязательство не расширяться, а Россия - не нападать на Европу.

В плане есть еще множество нюансов о выборах на Украине и ее восстановлении, но вопросы безопасности и территорий - самые важные.

Позиции сторон конфликта

Учитывая, что Зеленский сначала отказался обсуждать этот план и встреча с Уиткоффом в Анкаре сорвалась, можно смело заключить, что план Трампа больше устраивает Россию. Судите сами: все требования по НАТО, безъядерному статусу, миротворцам и базам НАТО, которых не должно быть на Украине, учтены. По территориям, по всей видимости, не будет признания на уровне ООН, зато Россия получит контроль над всей территорией ДНР. Что касается первопричин конфликта, то помимо НАТО в тексте говорится о закреплении статуса русского языка на Украине и запрете всех нацистских идеологий. Учтены и требования по санкциям.

Понятно, что на 100% план Трампа не совпадает с предложениями Кремля и в плане есть раздражающие Москву моменты по использованию замороженных $100 млрд российских активов на восстановление Украины. Но при этом многие требования России предполагается выполнить, а значит, даже если сейчас не идти и ставить подпись под этой бумагой, то инициатива Трампа может стать отправной точкой для серьезной работы по украинскому урегулированию.

Судя по комментарию Кирилла Дмитриева, на основе плана Трампа Россия готова вести переговоры. А вот Зеленского еще предстоит уговорить. Вчера украинский лидер дал понять, что инициатива ему не нравится, но он готов ее обсуждать. Министр армии США Дэниэл Дрисколл уже прибыл в Киев для зондирования украинской позиции. В любом случае Трамп будет пытаться продавить Зеленского, и по информации The Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября.

Сумеет ли Трамп переубедить Зеленского, посмотрим. Если нет, то очередного скандала в Белом доме украинскому президенту не избежать. Трамп снова может поставить на стоп всю поддержку Украине, пока Киев не согласится на его инициативу. А ситуация тем временем на фронте и в контексте "Миндич-гейта" станет еще более невыносимой для украинского руководства.