В чем заключаются ключевые условия плана Трампа по украинскому урегулированию, и как на процесс влияют внутриполитические скандалы на Украине?

В условиях продолжающегося конфликта на Украине, ужесточения санкционных механизмов в отношении России и отсрочки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште перспективы дипломатии и мира снова заиграли яркими красками на этой неделе.

Американские издания со ссылкой на инсайды Axios начали тиражировать информацию о некоем новом плане Трампа по Украине. Этот план, созданный в тайне и до недавнего времени находившийся в стадии разработки, включает 28 пунктов, направленных на достижение мира и стабильности в регионе. Его основные тезисы посвящены признанию новых российских территорий и укреплению гарантий безопасности для Украины и Европы

Основные пункты и условия плана Трампа

Американский план предусматривает признание США и их союзниками новых границ между Россией и Украиной, то есть признание Крыма и Донбасса как российских территорий. В документе также прописано замораживание линий фронта в Запорожской и Херсонской областях. Еще один из пунктов требует двойного сокращения численности украинских вооруженных сил. Также Киев должен будет отказаться от дальнобойного оружия и установить официальный статус русского языка на Украине.

В целом, план предполагает, что Украина должна пойти на значительные уступки, чтобы добиться мира, признания и гарантий безопасности. Белый дом предполагает, что такие меры помогут снизить боевой потенциал и стабилизировать ситуацию в регионе.

Важно отметить, что по данным Axios этот план является результатом переговоров между США и Россией, которые велись с участием европейских стран и других партнеров, таких как Катар и Турция. Разработка происходила под руководством спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. План вдохновлен успешными усилиями Трампа в Газе. Одним из ключевых положений плана является восстановление доверия между США и Россией, а также реализация принципов, ранее согласованных на Аляске между Трампом и Путиным.

Визит Зеленского в Турцию и срыв встречи с Уиткоффом

Перед обсуждением плана Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, в Анкару, где он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит 19 ноября был посвящен обсуждению как текущей ситуации на фронте, так и возможностей ускорения мирных переговоров. По итогам встречи Зеленский заявил о своей вере в силу турецкой дипломатии и возможности ее использования для усиления позиций Украины в международных переговорах.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул важность работы с Россией и США для достижения устойчивого перемирия, что свидетельствует о межгосударственной поддержке усилий по разрешению конфликта.

Однако запланированная встреча Зеленского со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которая должна была пройти в рамках этого же турецкого визита, была отменена. Сообщается, что причина кроется в том, что Украина выразила неготовность обсуждать предложенный американцами план. Зеленский приехал с другим мирным планом, который, по данным источников, разработан в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами и, по мнению США, "Россия никогда его не примет". В результате американский план был встречен с большим недоверием, и переговоры были отложены.

Украинская сторона рассматривала план как факт, и есть опасения, что Киев вынужден будет принять его, особенно на фоне внутреннего кризиса, связанного со вскрытием коррупционных схем высшего руководства (в последнее время на Украине разгорается скандал вокруг подозрений властей в коррупции и хищении средств Энергоатома).

Коррупционные скандалы и внутренние изменения на Украине

На фоне международных политических маневров внутри страны продолжается масштабное расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В центре внимания, помимо "главного героя", бизнесмена Тимура Миндича, члены администрации Зеленского - глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В прессе активно обсуждаются слухи о возможных увольнениях, так как их участие в коррупционных схемах угрожает внутренней стабильности власти.

Зеленский, по сообщениям, прибыл в Анкару в сопровождении Ермака, а встречал делегацию Умеров – что вызывает вопросы и говорит о сложных внутриполитических процессах. В ближайшее время в Украине ожидаются кадровые перестановки, в том числе возможные увольнения и смены руководства в ключевых структурах государства.

Коррупционные скандалы могут спровоцировать внутреннюю нестабильность и привести к смене власти в Киеве. Желание Зеленского активизировать стамбульский формат могут быть связаны с попытками отвести взгляды в сторону внешней политики. Хотя еще неясно, что хуже скажется на рейтингах Зеленского - хищения $100 млн из Энергоатома или согласие на условия США по новому плану Трампа.

Итог: переговоры, внутренняя политика и перспективы мира

В свете последних событий ясно, что план Трампа предлагает Украине серьезные уступки, такие как признание новых российских территорий и сокращение армии, что вызывает неоднозначную реакцию внутри страны. Визит Зеленского в Турцию и отмена встречи с Уиткоффом подчеркивают разногласия между США и Украиной. Внутренние скандалы и кадровые перестановки только усложняют ситуацию, делая достижение мира сложной и долгой процедурой.

Таким образом, будущее украинского конфликта зависит как от внутриукраинских процессов, так и от международных переговорных усилий, в которых роль США и плана Трампа играет важнейшую роль. Вопрос о принятии условий и готовности Украины пойти на существенные уступки остается открытым, не в последнюю очередь из-за внутриполитической нестабильности.

Россия пока не хочет говорить о плане Трампа, поскольку информация остается на уровне слухов. В то же время в Кремле дали понять, что готовы на новый обмен пленными с Украиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикации в Axios заявил, что "пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет". Он также отметил, что визиту Уиткоффа в Москву "будут рады в любой момент".