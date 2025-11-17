Трамп высоко оценил позицию Москвы и Пекина по его резолюции по Газе

Американский лидер сообщил, что ценит позицию РФ и КНР – обе страны не стали голосовать против его резолюции по сектору Газа, что позволило принять документ в СБ ООН.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил решение России и Китая воздержаться от голосования по резолюции в поддержку американского мирного плана по сектору Газа.

Голосование состоялось в Совете Безопасности ООН, РФ и КНР воздержались, так что ни одного голоса против резолюции не было. СБ ООН, в результате, официально принял мирный план Трампа по Газе и поддержал создание Совета мира, отметил Трамп.

Американский лидер считает, что резолюция была принята единогласно.

"Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против. Россия, которая была против, не стала голосовать против. Мы это ценим. Один голос против, и этого бы не произошло"

– Дональд Трамп

Также он выразил уверенность, что ситуация в секторе Газа в перспективе будет "доведена до идеала".