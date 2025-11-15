Совбез ООН принял резолюцию Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН одобрил предложенный американской стороной проект резолюции по организации окончательного прекращения военных действий и созданию коалиционных миротворческих сил стабилизации в секторе Газа.

План резолюции Трампа был принят на заседании Совбеза ООН, его поддержали 13 из 15 стран-участниц. Россия и Китай, входящие в пять постоянных членов Совета и имеющие право наложить вето, воздержались при голосовании.

В январе этого года Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, однако уже в марте боевые действия были возобновлены Израилем, мотивированная невыполнением условий со стороны палестинской военизированной группировкой. В сентябре стороны с посредничеством американского президента достигли договоренностей о первом этапе Комплексного плана Трампа для палестинского эксклава. На основе 20 предложенных пунктов и была составлена резолюция.

Американский проект резолюции подразумевает формирование и развертывание в Газе сил стабилизации, которые хоть и получат статус международно-правовой легитимности, однако не будут входить в перечень миротворческих миссий и организаций, а значит будут функционировать вне их системы.

Резолюция также предполагает создание Совета мира с целью консолидации усилий по обеспечению безопасности, разрешению гуманитарного кризиса и восстановлению сектора. Предполагается, что Совет выступит временной моделью управления для поэтапного перехода к формированию палестинской государственности. Главой предположительно станет Дональд Трамп, сообщивший об этом в своей соцсети Truth.

ХАМАС отверг резолюцию, ввиду наличия в ней пункта о демилитаризации сектора, заявив о нежелании разоружаться.

Россия не воспользовалась правом наложить вето, несмотря на ранние заявления о несогласии с резолюцией, и при голосовании, как и Китай, воздержалась. Страны подчеркнули расплывчатую роль самой Организации Объединенных Наций в разрешении ситуации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил схожесть с "колониальными практиками" международной организации-предшественницы ООН – Лиги Наций. Представитель Китая выразил опасения о потенциальном неучастии самих палестинцев в организации управления сектором.

Когда миротворцы ООН прибудут в сектор Газа?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о проблематичности принятой резолюции Совета Безопасности ООН в том, что касается сохранения режима перемирия в секторе Газа и реализации "плана Трампа".

"Резолюция так или иначе легитимизирует "план Трампа" на международном уровне. При этом каких-либо конкретных действий со стороны ООН пока, в рамках данной резолюции, не просматривается. Не ясно, как резолюция приведет к решению тех вопросов, которые стали причиной конфликта. Также не ясно, какой будет нормативно-правовая база пребывания международных сил в секторе Газа, поскольку прямой отсылки к вводу миротворческих сил на палестинские земли под мандатом ООН в документе нет", - прежде всего сказал он.

"Важно, что подходы конфликтующих сторон к резолюции СБ ООН различаются. Мы знаем, что Израиль принял закон, который не позволяет правительству и властям предпринимать какие-либо меры, в том числе на международном уровне, легитимизирующие создание Палестинского государства. Палестинские фракции выявили, что данная резолюция приведет к оккупации и колонизации сектора Газа, при этом Палестинская национальная администрация в Рамалле приветствовала принятие документа наряду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - продолжил Турал Керимов.

"Первоочередная необходимость в резолюции СБ ООН по сектору Газа заключалась в том, что арабо-мусульманские государства, с которыми Трамп в сентябре обсудил идею ввода международных миротворцев в сектор Газа, выступили с единым заявлением об обязательном оформлении "плана Трампа" в виде документов на уровне Совета Безопасности ООН. Теперь такая резолюция есть, но она не дает ответов на самые главные вопросы: Израиль не согласен ни с чем, что привело бы к окончательному решению конфликта и созданию Палестинского государства, а палестинцы в секторе Газа не согласны ни с израильской оккупацией, ни с появлением в эксклаве международного комитета по управлению Газой, так называемого Совета Мира. Так что есть риск, что резолюция не принесет пользы", - обратил внимание востоковед.

"Собственно говоря, именно этим можно объяснить то, что Россия и Китай воздержались во время голосования. Они не стали торпедировать американскую инициативу, потому что за нее высказалось абсолютное большинство заинтересованных сторон, в частности, страны Ближнего Востока. Но никаких конкретных ответов по мерам, которые должны привести к миру в секторе Газа в конечном итоге, я так понимаю, эта резолюция не предоставила", - подчеркнул советник медиагруппы "Россия сегодня".

Турал Керимов указал на расплывчатость даже списка стран, чьи миротворческие силы должны будут участвовать в претворении в жизнь дальнейших пунктов "плана Трампа" в секторе Газа. "Никакой ясности по этому вопросу нет, есть только предположения, за последние месяцы их было высказано довольно много, но непонятно, как они могли бы стать основой для практических шагов по созданию миротворческого корпуса в Газе. Страны, которые теоретически могли бы принять участие в миротворческой операции, категорически настаивают на получении мандата ООН на эту деятельность, но принятая резолюция СБ ООН такого мандата не дает", - сообщил он.

"Резолюция СБ ООН больше ориентирована на "план Трампа", однако сам по себе этот план до такой степени не конкретизирован, что относиться к нему серьезно становится все труднее и труднее. Нет никаких гарантий, что американская сторона в очередной раз его не пересмотрит, как это уже было с первым "планом Трампа" в феврале-марте этого года, когда президент США предлагал выселить палестинцев с территории Газы и отправить на постоянное место жительства в какие-то другие страны. В итоге, сейчас ситуация более спокойной не стала. Прояснить перспективы перемирия в секторе Газа не удалось. Никаких мирных альтернатив, к сожалению, на данный момент не имеется", - заключил востоковед.