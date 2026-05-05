Спецпредставитель ЕС подвела итоги визита в Баку

Магдалена Гроно в ходе поездки в Азербайджан провел встречи с помощником президента, представителем президента по особым поручениям и замглавы МИД. Стороны обсудили процессы в регионе и отношения между ЕС и Баку.

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно рассказала, какие вопросы обсуждались во время ее поездки в Азербайджан.

На своих страницах в социальных сетях она подчеркнула, что очень довольна этим визитом.

"Рада вновь находиться в Баку и провести содержательные консультации с азербайджанскими партнерами, в том числе с помощником президента Хикметом Гаджиевым, представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, а также заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым"

– Магдалена Гроно

Она поведала, что на встречах речь шла о региональных процессах, отношениях между ЕС и Азербайджаном, транспортно-логистических возможностях, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Затрагивались также вопросы в преддверии предстоящих контактов высокого уровня ЕС с Азербайджаном и Арменией.

"Мы сошлись во мнении о важности сохранения позитивной динамики, созданной историческими достижениями на пути к прочному миру между двумя странами. Европейский союз продолжит оказывать поддержку этому процессу"

– спецпредставитель ЕС