Спецпредставитель ЕС подвела итоги визита в Баку

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно рассказала, какие вопросы обсуждались во время ее поездки в Азербайджан.
На своих страницах в социальных сетях она подчеркнула, что очень довольна этим визитом.
"Рада вновь находиться в Баку и провести содержательные консультации с азербайджанскими партнерами, в том числе с помощником президента Хикметом Гаджиевым, представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, а также заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым"
– Магдалена Гроно
Она поведала, что на встречах речь шла о региональных процессах, отношениях между ЕС и Азербайджаном, транспортно-логистических возможностях, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Затрагивались также вопросы в преддверии предстоящих контактов высокого уровня ЕС с Азербайджаном и Арменией.
"Мы сошлись во мнении о важности сохранения позитивной динамики, созданной историческими достижениями на пути к прочному миру между двумя странами. Европейский союз продолжит оказывать поддержку этому процессу"
– спецпредставитель ЕС