Азербайджан и Казахстан упростят автоперезовки: вводится система e-permit

Баку и Астана переходят на систему электронных разрешений e-permit. Это упростит процесс автоперевозок.

Власти Азербайджана и Казахстан договорились об упрощении документооборота при автоперевозках со следующего года: стороны начнут использовать электронные разрешения e-permit.

Как отметили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, договоренности были подписаны в ходе встречи Смешанной комиссии по международным перевозкам в Баку.

Переход на электронный формат позволит избежать административных проволочек и сделать процесс перемещения грузов более транспарентным и эффективным.

Баку и Астана отметили рост грузооборота между странами за последние годы. Стороны обменяются в этом году 6 тыс дополнительных электронных разрешений. Для перевозок в 2027 году отведено 28 тыс бланков, что почти в два раза больше предыдущего периода.