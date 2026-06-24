Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан упростят автоперезовки: вводится система e-permit

Азербайджан и Казахстан упростят автоперезовки: вводится система e-permit
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Астана переходят на систему электронных разрешений e-permit. Это упростит процесс автоперевозок.

Власти Азербайджана и Казахстан договорились об упрощении документооборота при автоперевозках со следующего года: стороны начнут использовать электронные разрешения e-permit. 

Как отметили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, договоренности были подписаны в ходе встречи Смешанной комиссии по международным перевозкам в Баку. 

Переход на электронный формат позволит избежать административных проволочек и сделать процесс перемещения грузов более транспарентным и эффективным.  

Баку и Астана отметили рост грузооборота между странами за последние годы. Стороны обменяются в этом году 6 тыс дополнительных электронных разрешений. Для перевозок в 2027 году отведено 28 тыс бланков, что почти в два раза больше предыдущего периода.

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