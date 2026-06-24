В Грузии назвали объем инвестиций в порт Поти

Мариам Квривишвили рассказала о работах в порту Поти. В проект инвестированы десятки миллионов долларов, создано свыше 300 рабочих мест.

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили рассказала о реализации проекта нового морского порта Поти. По словам главы ведомства, суммарный объем инвестиций в проект составил $93 млн.

"Этот проект открывает новые перспективы для экономического развития страны и укрепления региональных связей. За последние несколько лет Средний коридор стал одним из наиболее динамично развивающихся международных транспортных маршрутов. Соответственно, значительно увеличился и объем грузовых перевозок, осуществляемых Грузией"

– Мариам Квривишвили

По словам Квривишвили, за первую половину года суммарный объем грузоперевозок по грузинской части Среднего коридора вырос на 21%. Кроме того, на 19% вырос грузооборот портов страны.

Как отметила глава ведомства, возможности порта после завершения второго этапа составят 3 млн т грузов. Проект уже дал региону 360 рабочих мест, также ожидается трудоустройство еще 50 человек.