Вестник Кавказа

В Грузии назвали объем инвестиций в порт Поти

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Мариам Квривишвили рассказала о работах в порту Поти. В проект инвестированы десятки миллионов долларов, создано свыше 300 рабочих мест.

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили рассказала о реализации проекта нового морского порта Поти. По словам главы ведомства, суммарный объем инвестиций в проект составил $93 млн. 

"Этот проект открывает новые перспективы для экономического развития страны и укрепления региональных связей. За последние несколько лет Средний коридор стал одним из наиболее динамично развивающихся международных транспортных маршрутов. Соответственно, значительно увеличился и объем грузовых перевозок, осуществляемых Грузией"

– Мариам Квривишвили 

По словам Квривишвили, за первую половину года суммарный объем грузоперевозок по грузинской части Среднего коридора вырос на 21%. Кроме того, на 19% вырос грузооборот портов страны. 

Как отметила глава ведомства, возможности порта после завершения второго этапа составят 3 млн т грузов. Проект уже дал региону 360 рабочих мест, также ожидается трудоустройство еще 50 человек.

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