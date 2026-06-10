Фиктивные браки в Грузии будут уголовно наказуемыми

Фиктивные браки с гражданами Грузии с целью получения вида на жительство в стране теперь будут являться уголовным преступлением, и даже если брак не будет фиктивным, иностранец, как раньше, не получит вид на жительство сразу.

Власти Грузии ввели жесткие правила получения вида на жительство в стране (ВНЖ) – в основном они касаются тех, кто пытается получить заветный документ любыми правдами и неправдами. Теперь попытка получить ВНЖ через заключение фиктивного брака с гражданином страны будет считаться уголовным преступлением: пакет законов об этом сегодня в окончательном, третьем чтении принял парламент страны.

Сам факт фиктивного брака будет определяться при собеседовании с иностранцем, и если специальная комиссия по итогам собеседования сочтет, что дело обстоит именно так, претендент может лишиться свободы на срок до 2 лет или получить домашний арест от 1 до 2 лет. Также ему грозит выдворение из страны и запрет на въезд сроком от 2 до 10 лет (или штраф), пояснил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе, передает ТАСС.

Впрочем, даже если брак заключается с искренними намерениями, иностранец не будет, как раньше, сразу получать ВНЖ: сначала он получит документ на год, а затем будет продлевать его еще на два года. Через пять лет иностранец сможет получить постоянный вид на жительство, если все еще будет состоять в браке с гражданином Грузии.

Также законом вводится новый тип - ВНЖ супруга гражданина Грузии. Он будет выдаваться до получения иностранцем права на постоянное проживание в стране, поведали в МВД страны.