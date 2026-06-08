Грузинский народ будет сам определять судьбу страны – спикер парламента

Право определять будущее Грузии принадлежит только ее народу. Такое заявление сделал в ходе брифинга 10 июня спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что всем необходимо понимать, что Грузия – независимое и суверенное государство.
"Право определять ее будущее принадлежит только грузинскому народу. Путь развития нашей страны, выбор власти и стратегические решения формируются в результате демократических процессов"
– Шалва Папуашвили
Он акцентировал внимание на том, что в последнее время все чаще стали звучать заявления со стороны оппозиционных политических сил, которые затрагивают вопросы национального значения и, по его словам, подрывают суверенитет Грузии в интересах других стран.
Председатель парламента также указал на то, что внутриполитическая борьба не должна вредить международному имиджу страны.
"Заменить Грузию невозможно ни политическими спекуляциями, ни внешним давлением. К сожалению, мы все чаще наблюдаем попытки вывести продолжающуюся политическую конкуренцию за рамки демократической борьбы внутри страны и превратить ее в кампанию против международного имиджа Грузии и государственных интересов"
– Шалва Папуашвили