Дагестан намерен укреплять связи с Азербайджаном

Федор Щукин и Алияр Абдуллаев обсудили партнерство Дагестана и Азербайджана. Стороны отметили важность развития торгово-экономических и культурных связей.

Вопросы развития связей между Дагестаном и Азербайджаном обсуждались на встрече врио главы российского региона Федора Щукина и представителя республики в Баку Алияра Абдуллаева.

В фокусе внимания сторон оказались вопросы углубления торгово-экономических, образовательных и культурных связей между Азербайджаном и Дагестаном. Кроме того, Щукин и Абдуллаев затронули вопросы развития МТК "Север-Юг".

Стороны обсудили аспекты реализации важного инвестиционного проекта – закладки оливкового сада на 50 га на юге Дагестана.

"Азербайджан сегодня является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Дагестана. Мы будем и дальше укреплять азербайджано-дагестанские отношения, расширять взаимовыгодное партнерство"

– Федор Щукин

Отметим, что на ПМЭФ в этом году азербайджанские и дагестанские предприниматели заключили ряд соглашений. В частности, азербайджанский бизнес будет участвовать в создании аграрного комплекса на территории российского региона.