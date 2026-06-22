Вестник Кавказа

Азербайджан и Иркутская область углубляют сотрудничество

Азербайджан и Иркутская область углубляют сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иркутская область и Азербайджан договорились о развитии сотрудничества. Стороны обсудили расширение связей в сфере торговли и туризма.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Стороны обсудили перспективы развития связей. 

Кобзев отметил значительный потенциал развития экономического сотрудничества с Азербайджаном. По словам главы региона, связи Иркутской области с АР носят конструктивный и доверительный характер. 

"Те замыслы о дружбе и сотрудничестве, которые были заложены более 30 лет назад, в полном смысле реализуются на территории Иркутской области"

– Игорь Кобзев 

По словам Кобзева, стороны также обсудили расширение контактов на уровне бизнес-сообществ. Губернатор отметил, что предприниматели Азербайджана приглашены на Балтийский деловой форум, который пройдет в Иркутске в конце лета. 

Игорь Кобзев также выступил с предложением к Баку выбрать один из регионов Азербайджана для прямых межрегиональных контактов двух стран. 

Глава азербайджанской дипмиссии Рахман Мустафаев отметил, что развитие связей с регионами РФ имеет важное значение для Азербайджана. Кроме того, Мустафаев указал на туристическую привлекательность Иркутской области и Байкала.

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