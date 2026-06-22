Азербайджан и Иркутская область углубляют сотрудничество

Иркутская область и Азербайджан договорились о развитии сотрудничества. Стороны обсудили расширение связей в сфере торговли и туризма.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Стороны обсудили перспективы развития связей.

Кобзев отметил значительный потенциал развития экономического сотрудничества с Азербайджаном. По словам главы региона, связи Иркутской области с АР носят конструктивный и доверительный характер.

"Те замыслы о дружбе и сотрудничестве, которые были заложены более 30 лет назад, в полном смысле реализуются на территории Иркутской области"

– Игорь Кобзев

По словам Кобзева, стороны также обсудили расширение контактов на уровне бизнес-сообществ. Губернатор отметил, что предприниматели Азербайджана приглашены на Балтийский деловой форум, который пройдет в Иркутске в конце лета.

Игорь Кобзев также выступил с предложением к Баку выбрать один из регионов Азербайджана для прямых межрегиональных контактов двух стран.

Глава азербайджанской дипмиссии Рахман Мустафаев отметил, что развитие связей с регионами РФ имеет важное значение для Азербайджана. Кроме того, Мустафаев указал на туристическую привлекательность Иркутской области и Байкала.