Вестник Кавказа

Вертолет с Герцогом экстренно приземлился в Израиле

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В небе над Израилем произошел инцидент с участием вертолета, на котором летел президент страны. Экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке.

Военный вертолет с президентом Израиля Ицхаком Герцогом совершил экстренную посадку. Об этом сообщают израильские СМИ.

По их данным, вертолет летел на север страны после участия президента в памятных мероприятиях на горе Герцль в Иерусалиме. Во время полета вертолет столкнулся со стаей птиц, в связи с чем экипаж принял решение приземлиться на авиабазе Пальмахим, расположенной неподалеку от Тель-Авива.

В результате инцидента никто не пострадал.

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