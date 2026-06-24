Границы Батуми могут уменьшить

В Грузии могут изменить границы муниципалитетов Батуми и Хелвачаури. Последний стремится вернуть себе около 150 гектаров земли.

Муниципальные советы Батуми и Хелвачаури запустили процедуру изменения административных границ между двумя муниципалитетами. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

В обоих муниципалитетах уже сформировали специальные рабочие группы. В их задачи будет входить подготовка обоснования изменения границ, создание новых карт и проведение общественных консультаций. Затем рабочие группы подготовят обращения в парламент, который в итоге примет окончательное решение.



Согласно предварительным данным, Хелвачаури пытается вернуть примерно 150 гектаров земли — участка от улицы Панаскертел-Цицишвили до реки Чорохи. В эту территорию, в частности, входит административное здание мэрии Хелвачаури, которое в настоящее время расположено в границах Батуми.

Напомним, эта территория была передана Батуми в 2011 году.