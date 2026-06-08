Вестник Кавказа

Росавиация отменила ограничения на ночные полеты в Иран

Вид из окна самолета в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вылеты из России в Иран снова могут осуществляться круглосуточно, предшествующие ограничения на полеты в ночное время отменены.

Рекомендации, ограничивающие использование российскими самолетами воздушного пространства Ирана, сообщила пресс-служба Росавиации.

Как сообщили в ведомстве, российские авиакомпании смогут осуществлять вылеты в Исламскую Республику на протяжении всего времени.

"Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно"

 – Росавиация 

Напомним, ранее Росавиация запретила вылеты в Иран в период с 23:00 до 11:00 (по мск.)

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