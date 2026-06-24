РСТ предложил альтернативу крымскому отдыху

Отдыхающие могут поехать на курорты Кубани и Северного Кавказа из-за отмены части поездов по направлению в Крым и обратно, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

В качестве альтернативы отдыха в Крыму туристы могут поехать в Анапу, Абхазию и на побережье Каспийского моря, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Смена направления отдыха связана с отменой части поездов, направляющихся по маршруту в Крым и обратно, пояснили в РСТ.

"Туристы будут выбирать альтернативы в зависимости от бюджета, логистики, формата отдыха и наличия свободных мест в объектах размещения"

– пресс-служба Российского союза туриндустрии

Также отдыхающие могут отказаться от пляжного отдыха на юге России и выбрать экотуризм и природные маршруты на Байкале, Алтае и Волге или предпочесть курорты Ленинградской области на Балтике.

Как отметили в РСТ, часть спроса может перераспределится с Крыма на другие направления. В этом случае возможна дополнительная нагрузка на востребованные средства размещения и курортную инфраструктуру.

"Однако большинство альтернативных направлений уже имеют опыт работы с высокими туристическими потоками в летний сезон и обладают достаточным запасом емкости для приема дополнительных туристов"

– пресс-служба Российского союза туриндустрии

Напомним, ранее стало известно, железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" сократит количество поездов "Таврия" по направлению в Крым и обратно до семи в день.