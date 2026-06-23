Количество ежедневных поездов в Крым сокращено до семи

Перевозчик "Гранд сервис экспресс" по решению оперштаба Республики Крым сокращает количество поездов "Таврия" до семи составов в сутки, которые будут следовать до станции Керчь Южная.

Компания "Гранд сервис экспресс" совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП "Крымская железная дорога" сокращает количество поездов, курсирующих в Крым и обратно, до семи ежедневных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Для обеспечения сообщения сохраняются поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, № 453/454 Москва — Симферополь, а также составы № 17/18 и № 167/168 Москва — Симферополь. До особого распоряжения данные рейсы следуют только до станции Керчь Южная.

В компании уточнили, что продолжат доставлять пассажиров от станции Керчь Южная автобусами, а остальные поезда будут отменять в течение двух недель, чтобы клиенты успели скорректировать планы и избежать резких изменений в графике поездок.