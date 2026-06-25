Вестник Кавказа

Азербайджан направил в Армению 26 вагонов с топливом

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Очередной состав с нефтепродуктами вышел из Азербайджана в Армению. Поставка включает почти 1 тыс т бензина АИ-92 и около 500 т дизтоплива.

Поставки азербайджанского топлива в Армению продолжаются, сегодняшняя партия включает около 1,5 тыс т бензина и дизеля.

Со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик вышел состав с 26 вагонами топлива: 18 вагонов бензина марки АИ-92 (971 т) и 8 вагонов дизельного топлива (467 т).

Поставка осуществляется по железной дороге транзитом через территорию Грузии.

С начала экспорта топлива из Азербайджана Армения уже получила более 14 тыс т дизельного топлива, а также более 4 тыс т бензина АИ-92 и АИ-95.

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