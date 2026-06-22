Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили отношения Баку и Ашхабада

Телефонный разговор состоялся между Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым сегодня. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонную беседу с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

В фокусе внимания стороны оказались вопросы сотрудничества в культуре, образовании, науке и спорте. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов также затронули актуальную повестку отношений двух стран.

Напомним, что Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Азербайджан на этой неделе. Главы государств посетили освобожденные территории АР. Кроме того, Азербайджан подарил Туркменистану нефтяной танкер.