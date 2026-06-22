Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили отношения Баку и Ашхабада

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили отношения Баку и Ашхабада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонный разговор состоялся между Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым сегодня. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонную беседу с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. 

В фокусе внимания стороны оказались вопросы сотрудничества в культуре, образовании, науке и спорте. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов также затронули актуальную повестку отношений двух стран. 

Напомним, что Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Азербайджан на этой неделе. Главы государств посетили освобожденные территории АР. Кроме того, Азербайджан подарил Туркменистану нефтяной танкер.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.