Вестник Кавказа

Азербайджан подарил нефтяной танкер Туркменистану

Азербайджан подарил нефтяной танкер Туркменистану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефтяной танкер "Достлуг" передан Азербайджаном в дар Туркменистану в ходе госвизита Сердара Бердымухамедова в Баку.

Азербайджан передал Туркменистану нефтяной танкер "Достлуг" на безвозмездной основе. Лидеры двух стран Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов приняли участие в торжественной церемонии передачи судна в дар. 

Танкер "Достлуг" создан на верфи в Баку. Длина судна составляет 141 м, ширина – почти 17 м. Танкер способен перевозить до 7,8 тыс т грузов. 

Бакинский судостроительный завод продолжает выполнение заказов. Сейчас на верфях в столице Азербайджана строят 11 кораблей, еще 6 проектируются. 

Отметим, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится с госвизитом в Азербайджане.

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