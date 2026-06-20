Азербайджан подарил нефтяной танкер Туркменистану

Нефтяной танкер "Достлуг" передан Азербайджаном в дар Туркменистану в ходе госвизита Сердара Бердымухамедова в Баку.

Азербайджан передал Туркменистану нефтяной танкер "Достлуг" на безвозмездной основе. Лидеры двух стран Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов приняли участие в торжественной церемонии передачи судна в дар.

Танкер "Достлуг" создан на верфи в Баку. Длина судна составляет 141 м, ширина – почти 17 м. Танкер способен перевозить до 7,8 тыс т грузов.

Бакинский судостроительный завод продолжает выполнение заказов. Сейчас на верфях в столице Азербайджана строят 11 кораблей, еще 6 проектируются.

Отметим, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится с госвизитом в Азербайджане.