Президент Туркменистана прилетел с госвизитом в Баку

Сердар Бердымухамедов начинает свой государственный визит в Азербайджан. В рамках поездки он проведет встречу с местным коллегой Ильхамом Алиевым.

В понедельник, 22 июня, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь лидера Туркменистана был выстроен почетный караул. Его встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Самир Шарифов и другие официальные лица.

В столице республики Южного Кавказа у Сердара Бердымухамедова уже состоялась встреча один на один с ее лидером Ильхамом Алиевым. Ее детали на данный момент не сообщаются.

Напомним, Ильхам Алиев был последний раз с визитом в Туркменистане в августе 2025 года. В ходе той поездки он встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.