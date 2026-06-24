Вэнс: в окружении Трампа есть недовольные тем, что операция против Ирана не расширилась

Некоторые люди в окружении американского президента критиковали его в связи с тем, что Трамп не стал расширять цели военной операции против Ирана, поделился Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что некоторые в окружении президента США Дональда Трампа остались недовольны тем, что цели военной кампании против Ирана не были расширены.

По словам Вэнса "даже некоторые друзья" критиковали политику Трампа в отношении Ирана, что отчасти "связано с их постоянными попытками изменить задачу", которую президент США поставил.

"Он сказал: "Я хочу уничтожить их конвенциональные вооружения, я хочу лишить их возможности проецировать силу, я хочу гарантировать, что у них никогда не будет ядерного оружия". Но некоторые пытались сказать: "Это все хорошо, но у вас должна быть иная цель"

– Вэнс

Американский вице-президент допустил, что причина успеха Трампа кроется в том, "что он отказывается поддаваться этому импульсу".

Говоря об урегулировании с Ираном Вэнс отметил, что процесс не закончен, но продвигается хорошо.