Россия нарастила импорт картофеля из Грузии в 40 раз

Российские поставщики значительно нарастили поставки картофеля из Грузии в РФ. Импорт вырос в 40 раз.

Российские предприниматели многократно увеличили импорт картофеля из Грузии в мае. Стоимость поставок составила около $400 тыс, объем импорта вырос в 40 раз по сравнению с апрелем, информирует Сакстат.

Сообщается, что в апреле стоимость поставок составляла только $9 тыс. Также значительно вырос импорт лука из Грузии в РФ. Размер поставок составил почти $140 тыс, что стало максимальным значением за два года.

По данным статслужбы, Россия по-прежнему не импортирует томаты из Грузии – последняя поставка овощей приходится на март.