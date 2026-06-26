Вестник Кавказа

Россия нарастила импорт картофеля из Грузии в 40 раз

Россия нарастила импорт картофеля из Грузии в 40 раз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские поставщики значительно нарастили поставки картофеля из Грузии в РФ. Импорт вырос в 40 раз.

Российские предприниматели многократно увеличили импорт картофеля из Грузии в мае. Стоимость поставок составила около $400 тыс, объем импорта вырос в 40 раз по сравнению с апрелем, информирует Сакстат.  

Сообщается, что в апреле стоимость поставок составляла только $9 тыс. Также значительно вырос импорт лука из Грузии в РФ. Размер поставок составил почти $140 тыс, что стало максимальным значением за два года. 

По данным статслужбы, Россия по-прежнему не импортирует томаты из Грузии – последняя поставка овощей приходится на март.

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