РФ высоко ценит инициативу Турции в украинском урегулировании – посол

Российская сторона ценит готовность Турции предоставить Стамбул в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию, такое заявление сделал посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.
Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу CNN-t rk.
Вершинин отметил, что Россия готова вернутся к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле, где проходила первая встреча делегаций Москвы и Киева в 2022 году.
"Мы искренне благодарны турецкой стороне за ее усилия и приверженность делу достижения прочного и надежного решения по Украине. Президент (Владимир – ред.) Путин четко заявил, что мы готовы возобновить и продолжить эти переговоры с того места, где они были прерваны"
– Сергей Вершинин
Посол подчеркнул, РФ считает Стамбул чрезвычайно подходящей площадкой для продолжения переговорных контактов.
"Мы ценим готовность Турции предоставить стамбульскую площадку. Мы никогда не исключали политических и дипломатических решений и возможностей"
– Сергей Вершинин