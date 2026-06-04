"Динамо" Махачкала может усилиться нападающим сборной Азербайджана

Азербайджанские СМИ сообщают об интересе "Динамо" Махачкала к форварду Рамилю Шейдаеву. Ранее нападающий уже защищал цвета нескольких российских клубов.

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" заинтересовался 30-летним нападающим сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

По данным Azerisport.com российский клуб уже вступил в переговоры с 30-летним форвардом.

Последним клубом азербайджанского нападающего был "Карабах". В минувшем сезоне он провел за агдамскую команду 10 матчей в чемпионате Азербайджана. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.

Напомним, в течение карьеры Рамиль Шейдаев выступал за российские клубы "Рубин", "Крылья Советов" и "Динамо" Москва.