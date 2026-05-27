Армении нужно скорее выбрать между ЕАЭС и ЕС – МИД России

В МИД РФ призвали Ереван поторопиться с выбором между ЕАЭС и ЕС. Закон о намерении Армении стать членом ЕС был принят властями республики прошлой весной.

Армении следует как можно скорее сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном 26 июня на сайте российского ведомства.

"На вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам (премьер-министр Армении – прим. ред) Никол Воваевич Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее"

– Мария Захарова

Она также обратила внимание на то, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре этого года, будет представлен доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении Договора о Евразийском экономическом союзе.

"Лидеры четырех стран также выразили общую позицию о необходимости скорейшего проведения в республике референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС"

– МИД РФ

Напомним, в апреле 2025 года в Армении утвердили закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение пока не предлагало стране членство.